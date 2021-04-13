К лету на украинских АЗС подорожает топливо: названы причины

Из-за дефицита поставок и резкого увеличения спроса в период посевной – в мае цены на топливо пойдут в рост.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил экс-президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины Леонид Косянчук. В целом цены на топливо в Украине зависят от внешнего рынка и курса национальной валюты. Но есть еще один фактор, который сейчас вмешивается в ситуацию: соотношение спрос-предложение.

"В апреле мы еще сможем продержаться на запасах, которые были сделаны ранее оптовиками. Но в мае уже может быть проблема. Если топливо будет в дефиците, могут ограничить продажу и цена будет немного другой", – говорит эксперт.

Самая понятная картина сейчас складывается по бензину. Кабинет министров подписал меморандум с Нефтегазовой ассоциацией, которым цену в розницу ограничили до 30 грн в обмен на борьбу с нелегальными АЗС. По словам Косянчука, примерно к этой цифре и будут близиться розничные цены на бензин в скором времени.

Косянчук заявляет, самая сложная ситуация сложилась вокруг дизельного топлива. Ведь в нем больше всего потребности в период посевной. Раньше примерно 4-ю часть поставок этих видов топлива осуществлял Proton Energy (компания, которую связывают с Виктором Медведчуком), но сейчас поставки прервались из-за санкций. Его место должно было занять российское предприятие Coral Energy, но поставки пока не одобрила российская сторона.

"У нас теперь "дыра" в 300 тыс. тонн дизеля в месяц и непонятно, откуда он придет в Украину. Чтобы получить нефтепродукты с РФ, нужно пройти две инстанции: Федеральная служба таможенного и экспортного контроля и Минэкономики. Мне кажется, что эти две институции не очень заинтересованы, чтобы у нас посевная прошла без проблем. К тому же, мы должны понимать что дизель, это продукт двойного назначения. Не факт, что на том же дизеле не будет ездить военная техника. Потому они не спешат выдавать разрешение", – добавил специалист.

Поставки топлива в Украину достаточно диверсифицированы, потому привезти дизель можно было бы и по морю от других источников. Но как показывает опыт двухлетней давности, железная дорога не в состоянии перевезти нужный объем топлива из порта. К тому же, перевозки морем обходятся дороже, чем качать дизель по трубе. Потому подорожания стоит ожидать в любом случае. Аналогичная ситуация с автогазом. Его так же немало поставлял Proton Energy и сейчас он в дефиците.

Кроме того, Косянчук отмечает и негативное влияние на рынок массовых проверок АЗС в поисках нелегалов. По его словам, большие штрафы получают и некоторые легальные АЗС, а очередные финансовые потери также отобьются на стоимости всех видов топлива для конечного потребителя.

Напомним, в Украине в отдельных сетях АЗС начались перебои с продажей бензина в розницу. Эксперты утверждают, что это косвенно связано с договоренностями Кабинета министров и главных трейдеров топливного рынка.

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