Як продати картинку в інтернеті за мільйони доларів: Прилепа розповів про ринок NFT

Велику популярність у світі набирають NFT-токени, за допомогою яких можна заробити на цифрових картинах. NFT є криптовалютним активом. Розробники можуть створювати необмежену кількість токенов і часто вони модифікують їх для підвищення інтересу до продукту.

Про це OBOZREVATEL розповів експерт в області IT, блокчейн і криптовалют Богдан Прилепа. NFT – невзаємозамінний токен, який не можна витратити на покупку чого-небудь, але їм можна підтвердити права власності та унікалізувати цифровий товар для його продажу, передачі або обміну на інший товар.

"Дефіцит інноваційного механізму оцифровки товарів формує, власне саму цінність цих токенов. Розробники можуть створювати необмежену кількість NFT токенов і часто вони модифікують їх для підвищення інтересу до продукту", – говорить експерт.

Також він зазначає, що інвестиційні перспективи направлення наразі не можна точно оцінити, але можна однозначно стверджувати, що в найближчі пару років NFT буде користуватися величезним попитом. Крім того, він пов'язав сьогоднішнє зростання залученості, в тому числі і з пандемією COVID-19.

"Уже спостерігаються досить об'ємні затоки грошових коштів у сегмент NFT. Це можна пояснити і тим, що локдауни по всьому світу, в зв'язку з пандемією коронавірусу змушують людей проводити більше часу в інтернеті, шукати відповідні інвестиційні рішення для збільшення капіталу. Крім того, застосування NFT є найкращим способом підтвердити володіння чим-небудь", – сказав Прилепа.

Настільки високий інтерес до нових токенів викликаний швидкозростаючим ціноутворенням на ринку і перспективами великих доходів. Є кілька гучних продажів на цьому ринку. Наприклад, колекційні твори автора Beeple з його картиною "Everydays: The First 5000 Days", яку він продав за рекордні 69,3 млн. доларів.

Одним з ключових переваг, крім дефіциту, можливості безлімітного генерації та продажу NFT токенов, слід виділити простоту їх обороту. Так, обмінювати і продавати цифрові продукти на базі цих смарт контрактів можна на децентралізованих майданчиках, як OpenSea, SuperRare, CryptoPunks або NBA Top Shot. Крім приватного інтересу, на ринок NFT поступово входять і більш великі гравці, відомі компанії, особистості.

Всесвітньо відомий бренд Pringles увірвалися з віртуальним смаком під назвою "CryptoCrisp", який можна "спробувати". Днями Хабіб Нурмагомедов оголосив про запуск власних NFT-токенів, продаж яких почнеться в квітні цього року. Реп-виконавець Akon теж не залишився осторонь та зі своєю командою AKoin в партнерстві з Taqo.io кинувся створити цифрову платформу AkonNFT, який слугуватиме розширенню можливостей талантів по всьому світу в таких областях, як музика, мистецтво, фотографії, кіно та ін.

Нагадаємо, колумніст газети The New York Times Кевін Рус написав колонку "Купіть цю колонку на блокчейні!",зробив з скріншоту колонки NFT і продав його на аукціоні за $560 тис. За останні тижні деякі NFT були продані за сотні тисяч доларів.

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