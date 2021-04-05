Как продать картинку в интернете за миллионы долларов: Прилепа рассказал о рынке NFT

Большую популярность в мире набирают NFT-токены, с помощью которых можно заработать на цифровых картинах. NFT является криптовалютным активом. Разработчики могут создавать неограниченное количество токенов и зачастую они модифицируют их для повышения интереса к продукту.

Об этом OBOZREVATEL рассказал эксперт в области IT, блокчейн и криптовалют Богдан Прилепа. NFT – невзаимозаменяемый токен, который нельзя потратить на покупку чего-либо, но им можно подтвердить права собственности и уникализировать цифровой товар для его продажи, передачи или обмена на другой товар.

"Дефицит инновационного механизма оцифровки товаров формирует, собственно саму ценность этих токенов. Разработчики могут создавать неограниченное количество NFT токенов и зачастую они модифицируют их для повышения интереса к продукту", – говорит эксперт.

Также он отмечает, что инвестиционные перспективы направления на данный момент нельзя точно оценить, но можно однозначно утверждать, что в ближайшие пару лет NFT будет пользоваться огромным спросом. Кроме того, он связал сегодняшний рост вовлеченности, в том числе и с пандемией COVID-19.

"Уже сейчас наблюдаются достаточно объемные заливы денежных средств в сегмент NFT. Это можно объяснить и тем, что локдауны по всему миру, в связи с пандемией коронавируса вынуждают людей проводить больше времени в интернете, искать подходящие инвестиционные решения для увеличения капитала. Кроме того, применение NFT является лучшим способом подтвердить владение чем-либо", ‒ сказал Прилепа.

Столь высокий интерес к новым токенам вызван быстрорастущим ценообразованием на рынке и перспективами больших доходов. Есть несколько громких продаж на этом рынке. Например, коллекционные произведения автора Beeple с его картиной "Everydays: The First 5000 Days", которую он продал за рекордные 69,3 млн. долларов.

Одним из ключевых преимуществ, помимо дефицита, возможности безлимитной генерации и продажи NFT токенов, следует выделить простоту их оборота. Так, обменивать и продавать цифровые продукты на базе этих смарт контрактов можно на децентрализованных площадках, как OpenSea, SuperRare, CryptoPunks или NBA Top Shot. Кроме частного интереса, на рынок NFT постепенно входят и более крупные игроки, известные компании, личности.

Всемирно известный бренд Pringles ворвались с виртуальным вкусом под названием "CryptoCrisp", который можно "попробовать". На днях Хабиб Нурмагомедов объявил о запуске собственных NFT токенов, продажа которых начнется в апреле этого года. Рэп-исполнитель Akon тоже не остался в стороне и со своей командой AKoin в партнерстве с Taqo.io устремился создать цифровую платформу AkonNFT, который послужит расширению возможностей талантов по всему миру в таких областях, как музыка, искусство, фотографии, кино и т.д.

Напомним, колумнист газеты The New York Times Кевин Рус написал колонку "Купите эту колонку на блокчейни!", сделал из скриншота колонки NFT и продал его на аукционе за $560 тыс. За последние недели некоторые NFT были проданы за сотни тысяч долларов.

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