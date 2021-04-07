В Україні чиновники задекларували біткоїнів на 75 млрд гривень

В Україні держслужбовці задекларували 46 351 біткоїн – це майже 75 млрд гривень.

Декларації здали 791 872 посадовця, з яких 652 – зареєстрували криптовалюту. Про це свідчать дані "Опендатабот".

Найбільша кількість власників задекларованих криптовалют працює у міських радах, Міністерстві оборони та Національній поліції.

Найбільше криптовалюти записав у декларації депутат Дніпровської міської ради В’ячеслав Мішалов – 18 000 біткоїнів – понад 1 млрд доларів.

Нардепи Олександр та Анатолій Урбанські вже три роки знаходяться у топі рейтингу, їх статки не змінюються – 5 328 та 4 256 біткоінів відповідно.

Депутат Одеської облради Володимир Кривошея вдруге декларує 3 493 біткоїни. Серед лідерів рейтингу співробітник МЗС України Петро Ленський, він разом з дружиною Світланою задекларував 6 528 біткоїнів.

НБУ досі не визначився зі статусом криптовалют. Фактично українці, які купують їх, добровільно віддають свої гроші. Гарантій, відповідальності та можливості повернути кошти немає.

З операцій не платять податки, вони фактично ніде не відображаються. Офіційно регулятор не визнає криптовалюту навіть як "грошовий сурогат".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Аналітики зазначали, що зараз відбувається сплеск інтересу до криптовалют, що підштовхує їхнє котирування вгору. Подорожчання біткоїну обумовлено надіями на становлення криптовалют загальноприйнятим засобом платежу в майбутньому. Експерти прогнозують, що монета буде рости й далі.

У JPMorgan прогнозують, що в довгостроковій перспективі ціна біткоїну може перевищити 146 тисяч доларів. Представники банку зазначили, що в майбутньому криптовалюта буде поступово витісняти золото як "захисний актив", а вже найближчого року її курс може коливатися в межах 50-100 тисяч доларів.

Курс біткоїну може злетіти до 340 тисяч доларів. Максимальна позначка для криптовалюти – 1,6 млн доларів. Експерт ChartsBTC прогнозує, що в разі реалізації оптимістичного варіанта розвитку подій на ринку біткоїн "піде" на значно вищу величину.

Австралійський підприємець Крейг Райт, який називає себе творцем біткоїну, порівняв криптовалюту з масштабною фінансовою пірамідою.