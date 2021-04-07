В Україні чиновники задекларували біткоїнів на 75 млрд гривень

Роман Груша
Роман Груша
Криптовалюти
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В Україні чиновники задекларували біткоїнів на 75 млрд гривень

В Україні держслужбовці задекларували 46 351 біткоїн – це майже 75 млрд гривень.

Декларації здали 791 872 посадовця, з яких 652 – зареєстрували криптовалюту. Про це свідчать дані "Опендатабот".

Найбільша кількість власників задекларованих криптовалют працює у міських радах, Міністерстві оборони та Національній поліції.

В Україні чиновники задекларували біткоїнів на 75 млрд гривень

Найбільше криптовалюти записав у декларації депутат Дніпровської міської ради В’ячеслав Мішалов – 18 000 біткоїнів – понад 1 млрд доларів.

Нардепи Олександр та Анатолій Урбанські вже три роки знаходяться у топі рейтингу, їх статки не змінюються – 5 328 та 4 256 біткоінів відповідно.

Депутат Одеської облради Володимир Кривошея вдруге декларує 3 493 біткоїни. Серед лідерів рейтингу співробітник МЗС України Петро Ленський, він разом з дружиною Світланою задекларував 6 528 біткоїнів.

В Україні чиновники задекларували біткоїнів на 75 млрд гривень

НБУ досі не визначився зі статусом криптовалют. Фактично українці, які купують їх, добровільно віддають свої гроші. Гарантій, відповідальності та можливості повернути кошти немає.

З операцій не платять податки, вони фактично ніде не відображаються. Офіційно регулятор не визнає криптовалюту навіть як "грошовий сурогат".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Аналітики зазначали, що зараз відбувається сплеск інтересу до криптовалют, що підштовхує їхнє котирування вгору. Подорожчання біткоїну обумовлено надіями на становлення криптовалют загальноприйнятим засобом платежу в майбутньому. Експерти прогнозують, що монета буде рости й далі.

  • У JPMorgan прогнозують, що в довгостроковій перспективі ціна біткоїну може перевищити 146 тисяч доларів. Представники банку зазначили, що в майбутньому криптовалюта буде поступово витісняти золото як "захисний актив", а вже найближчого року її курс може коливатися в межах 50-100 тисяч доларів.

  • Курс біткоїну може злетіти до 340 тисяч доларів. Максимальна позначка для криптовалюти – 1,6 млн доларів. Експерт ChartsBTC прогнозує, що в разі реалізації оптимістичного варіанта розвитку подій на ринку біткоїн "піде" на значно вищу величину.

  • Австралійський підприємець Крейг Райт, який називає себе творцем біткоїну, порівняв криптовалюту з масштабною фінансовою пірамідою.

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