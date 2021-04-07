В Украине чиновники задекларировали биткоинов на 75 млрд гривен

Роман Груша
Роман Груша
Криптовалюты
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В Украине чиновники задекларировали биткоинов на 75 млрд гривен

В Украине госслужащие задекларировали 46 351 биткоин – это почти 75 млрд гривен.

Декларации сдали 791 872 чиновника, из которых 652 – зарегистрировали криптовалюту. Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот".

Наибольшее количество владельцев задекларированных криптовалют работает в городских советах, Министерстве обороны и Национальной полиции.

В Украине чиновники задекларировали биткоинов на 75 млрд гривен

Больше всего криптовалюты записал в декларации депутат Днепровского городского совета Вячеслав Мишалов – 18000 биткоинов – более 1 млрд долларов.

Нардепы Александр и Анатолий Урбанские уже три года находятся в топе рейтинга, их состояние не меняется – 5328 и 4256 биткоинов соответственно.

Депутат Одесского облсовета Владимир Кривошея во второй раз декларирует 3493 биткоина. Среди лидеров рейтинга сотрудник МИД Украины Петр Ленский, он вместе с женой Светланой задекларировал 6528 биткоинов.

В Украине чиновники задекларировали биткоинов на 75 млрд гривен

НБУ до сих пор не определился со статусом криптовалют. Фактически украинцы, которые покупают их, добровольно отдают свои деньги. Гарантий, ответственности, возможности вернуть средства, нет.

С операций не платят налоги, они фактически нигде не отображаются. Официально регулятор не признает криптовалюты даже в качестве "денежного суррогата".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Аналитики отмечали, что сейчас происходит всплеск интереса к криптовалютам, что толкает их котировки вверх. Подорожание биткоина обусловлено надеждами на становление криптовалют общепринятым средством платежа в будущем. Эксперты прогнозируют, что монета будет расти и дальше.

  • В JPMorgan прогнозируют, что в долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить 146 тысяч долларов. Представители банка отметили, что в будущем криптовалюта будет постепенно вытеснять золото в качестве "защитного актива", а уже в ближайший год ее курс может колебаться в пределах 50-100 тысяч долларов.

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