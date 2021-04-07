В Украине чиновники задекларировали биткоинов на 75 млрд гривен

В Украине госслужащие задекларировали 46 351 биткоин – это почти 75 млрд гривен.

Декларации сдали 791 872 чиновника, из которых 652 – зарегистрировали криптовалюту. Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот".

Наибольшее количество владельцев задекларированных криптовалют работает в городских советах, Министерстве обороны и Национальной полиции.

Больше всего криптовалюты записал в декларации депутат Днепровского городского совета Вячеслав Мишалов – 18000 биткоинов – более 1 млрд долларов.

Нардепы Александр и Анатолий Урбанские уже три года находятся в топе рейтинга, их состояние не меняется – 5328 и 4256 биткоинов соответственно.

Депутат Одесского облсовета Владимир Кривошея во второй раз декларирует 3493 биткоина. Среди лидеров рейтинга сотрудник МИД Украины Петр Ленский, он вместе с женой Светланой задекларировал 6528 биткоинов.

НБУ до сих пор не определился со статусом криптовалют. Фактически украинцы, которые покупают их, добровольно отдают свои деньги. Гарантий, ответственности, возможности вернуть средства, нет.

С операций не платят налоги, они фактически нигде не отображаются. Официально регулятор не признает криптовалюты даже в качестве "денежного суррогата".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Аналитики отмечали, что сейчас происходит всплеск интереса к криптовалютам, что толкает их котировки вверх. Подорожание биткоина обусловлено надеждами на становление криптовалют общепринятым средством платежа в будущем. Эксперты прогнозируют, что монета будет расти и дальше.

В JPMorgan прогнозируют, что в долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить 146 тысяч долларов. Представители банка отметили, что в будущем криптовалюта будет постепенно вытеснять золото в качестве "защитного актива", а уже в ближайший год ее курс может колебаться в пределах 50-100 тысяч долларов.