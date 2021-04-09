Курс біткоїну може впасти: експерт озвучив прогноз

Біткоїн може обвалитися до $46 000 за монету. Така корекція пройде під впливом спекулянтів та інвесторів у гонитві частково зафіксувати прибуток. За даними CoinDesk, перша криптовалюта оцінюється в $58,562.50.

Про це OBOZREVATEL розповів головний стратег із криптовалют компанії TomiEx Анжей Ковальчук. "На другий тиждень квітня біткоїн перебуває на максимальних історичних рівнях. Багато трейдерів та інвесторів сперечаються щодо прогнозів за активом. Але важливим лишається той факт, що інтерес до крипторинку є. Це означає, що волатильність буде. З нашої точки зору, за підтримки технічного аналізу, нижче від рівня в $57 000 за монету біткоїн може піти до $46 000 за монету. Ця корекція пройде під впливом спекулянтів й інвесторів у гонитві частково зафіксувати прибуток", – сказав експерт.

За його словами, із новин, які все ще підтримують інтерес до крипторинку, варто виділити Швейцарію, наприклад, де вже можна заплатити податки криптовалютою. Її можна купити в біткоїноматах на вокзалах або в універмагах по всій країні. В Україні, зі свого боку, чиновники задекларували біткоїнів на $3 млрд. Тобто серед драйверів для крипторинку зберігаються і вербальні, і фактичні дії різних фінансових структур щодо прийняття біткоїну.

"Всі вони переважно оптимістичні, але через технічну картину ми розуміємо, що повинна відбутися фіксація прибутку перед початком нових стрімких покупок. Тобто в середньостроковій перспективі ми не заперечуємо зростання біткоїну до рівня $68 000-74 000-80 000 за одну монету", – зазначає Ковальчук.

Але при цьому, для того щоб відбувся такий стрибок, учасники ринку повинні набрати позиції. І це відбуватиметься після корекції ціни вниз у квітні 2021-го.

Нагадаємо, на угодах із біткоїном, Ethereum і XRP трейдери втратили більше ніж $1 млрд за добу. Найбільша ліквідація відбулася в парі з біткоїном і сягнула $10 млн.

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