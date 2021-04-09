Курс биткоина может рухнуть: эксперт озвучил прогноз

Биткоин может обвалиться до $46 000 за монету. Такая коррекция пройдёт под влиянием спекулянтов и инвесторов в гонке частично зафиксировать прибыль. По данным CoinDesk, первая криптовалюта оценивается в $58,562.50.

Об этом OBOZREVATEL рассказал главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук. "На второй неделе апреля биткоин прибывает на максимальных исторических уровнях. Многие трейдеры и инвесторы спорят относительно прогнозов по активу. Но важным сохраняется тот факт, что интерес к крипторынку есть. Это значит, что волатильность будет. С нашей точки зрения, при поддержке технического анализа, ниже уровня в $57 000 за монету биткоин может уйти к $46 000 за монету. Эта коррекция пройдёт под влиянием спекулянтов и инвесторов в гонке частично зафиксировать прибыль", – сказал эксперт.

По его словам, из новостей, которые всё ещё поддерживают интерес к крипторынку стоит выделить Швейцарию, например, где уже можно заплатить налоги криптовалютой. Ее можно купить в биткоиноматах на вокзалах или в универмагах по всей стране. В Украине, в свою очередь, чиновники задекларировали биткоинов на $3 млрд. То есть в числе драйверов для крипторынка сохраняются и вербальные и фактические действия различных финансовых структур по принятию биткоина.

"Все они преимущественно оптимистичные, но из-за технической картины мы понимаем, что должна произойти фиксация прибыли перед началом новых стремительных покупок. То есть в среднесрочной перспективе мы не отрицаем рост биткоина к уровню $68000-74000-80000 за одну монету", – отмечает Ковальчук.

Но при этом, для того чтобы состоялся такой скачок, участники рынка должны набрать позиции. И это будет происходить после коррекции цены вниз в апреле 2021-го.

Напомним, на сделках с биткоином, Ethereum и XRP трейдеры потеряли более $1 млрд за сутки. Крупнейшая ликвидация произошла в паре с биткоином и составила $10 млн.

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