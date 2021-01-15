Вітренко запропонував знову купувати газ у Росії заради зниження цін

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко запропонував розблокувати закупівлі газу безпосередньо з Росії. Уже кілька років Україна купує російське блакитне паливо через європейських посередників. Політик же пропонує знайти незалежні компанії в РФ, які продаватимуть газ за нижчими цінами.

Відповідну пропозицію в.о. міністра опублікував на своїй сторінці Facebook. "Розблокування транзиту газу із Середньої Азії, експорту газу незалежними компаніями з Росії, перенесення точок передачі газу європейським покупцям Газпромівського газу. Це теж практично автоматично суттєво знизить ціну на газ на оптовому ринку (до рівня експортного паритету). Реалістично, юридичні можливості для тиску на Газпром щодо цих питань є тільки у Нафтогазу. Таку можливість дав новий контракт, який ми підписали у грудні 2019 року", – написав Вітренко.

Вітренко запропонував купувати газ у Росії facebook.com/YVitrenko

Зазначимо, Україна вже 1876 днів не закуповує газ безпосередньо в Росії. Це нібито мало захистити від можливого політичного тиску з боку "Газпрому". Блакитне паливо купують європейські компанії і передають його українцям.

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