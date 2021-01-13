Українці платитимуть за газ за новою ціною: Зеленський зі Шмигалем визначили тариф

В Україні до кінця опалювального сезону або до закінчення карантину введуть єдиний тариф на газ у розмірі 6,99 грн за кубометр.

Про це на засіданні Кабміну 13 січня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Таку ціну визначили на нараді з президентом Володимиром Зеленським. "На нараді у президента ухвалили низку рішень, частину я озвучу. У зв'язку з пандемією і карантинними обмеженнями, різким зростанням цін на біржах, пропонується запровадити для всіх державне регулювання на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону. Пропонована ціна 6,99 грн за кубометр", – сказав прем'єр.

В Україні із серпня діють різні тарифи на газ. Зараз вони становлять від 6,99 до майже 10 грн за кубометр. Різниця в тарифах – понад 41%. Тобто, щоб платити менше, достатньо всього лише змінити свого постачальника. Детальніше про те, як це зробити, можна прочитати тут.

"На сьогодні це найнижча ціна на українській біржі. Однак деякі облгази продають газ для побутових споживачів по 10 грн і навіть вище. Тобто, пропонується зменшення ціни на газ майже на 30%. Відповідно даю доручення Міненерго, Мінекономіки, Мін'юсту та іншим центральним органам виконавчої влади, невідкладно підготувати проєкт постанови КМУ про введення державного регулювання цін на газ на період карантину", – сказав Шмигаль.

Повернення впливу Кабміну на вартість газу для населення фактично призведе до згортання ринкових механізмів. Зараз в Україні працюють десятки постачальників блакитного палива, які конкурують між собою зокрема й ціною. Тим часом як українці виходять на протести через високі ціни на газ, лише кілька відсотків громадян обрали собі постачальників, які пропонують ціни на 30-40% нижчі.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко, "Нафтогаз" зараз продає за ціною на 22% вищою від "хаб мінус".

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