В Україні різко підняли тарифи на воду: скільки платитимемо

В Україні з 1 січня 2021 року тарифи зросли у Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові, Івано-Франківську та інших населених пунктах. Наприклад, у Києві зараз 13,44 грн потрібно платити за водопостачання та 9,55 грн за водовідведення. У сумі це 22,99 грн за кожен кубометр води.

Про це йдеться в рішенні Національної комісії у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). січня Ціни в столиці збільшаться до 14,74 грн за водопостачання та 9,55 грн за водовідведення. Загалом доведеться платити вже 27,35 грн за кожен куб.

З 1

Таке подорожчання пояснюють зростанням заробітних плат на 12%, подорожчанням електроенергії на 12%. Також на 11% більше доводиться платити за реагенти, на 40% подорожчали ремонти і на 15% капітальні інвестиції.

Окрім того:

В Україні з 1 січня 2021-го тариф на перші 100 кВт*год електроенергії підвищили з 90 копійок до 1,68 грн за кожен кВт*год.

Перерахували абонплату на газ. Кількість кубометрів, за які потрібно буде платити, перерахували (виходячи з обсягів споживання з жовтня 2019-го по жовтень 2020-го), а сам тариф збільшили.

Також підвишили тарифи на газ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні схвалили підвищення з 1 січня 2021 року тарифів на розподіл природного газу. У підсумку в середньому ціни зростуть на 80%.

"Нафтогаз" із 1 січня 2021 року більше не буде під'єднувати своїх клієнтів до тарифу "Річний". Усі, хто встиг скористатися такою послугою, продовжать отримувати блакитне паливо за фіксованою ціною. Решта ж зможе користуватися тільки місячним тарифом.