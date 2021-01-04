В Украине резко подняли тарифы на воду: сколько будем платить

В Украине с 1 января 2021 года выросли тарифы на воду в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Ивано-Франковске и т.д. Для примера, в Киеве сейчас 13,44 грн нужно платить за водоснабжение и 9,55 грн за водоотвод. В сумме это 22,99 грн за каждый кубометр воды.

Об этом говорится в решении Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Цены в столице увеличатся до 14,74 грн за водоснабжение и 9,55 грн за водоотвод. В сумме придется платить уже 27,35 грн за каждый куб.

Такое подорожание объясняют ростом заработных плат на 12%, подорожанием электроэнергии на 12%. Также на 11% больше приходится платить за реагенты, на 40% подорожали ремонты и на 15% капитальные инвестиции.

Кроме того:

В Украине с 1 января 2021-го тариф на первые 100 кВт*час электроэнергии повысили с 90 копеек до 1,68 грн за каждый кВт*час.

Пересчитали абонплату на газ. Количество кубометров, за которые нужно будет платить, пересчитали (исходя из объемов потребления с октября 2019-го по октябрь 2020-го), а сам тариф увеличили.

Также по всей стране повысили тарифы на газ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине одобрили повышение с 1 января 2021 года тарифов на распределение природного газа. В итоге в среднем цены вырастут на 80%.

"Нафтогаз" с 1 января 2021 года больше не будет подключать своих клиентов к тарифу "Годовой". Все, кто успел воспользоваться такой услугой, продолжат получать голубое топливо по фиксированной цене. Остальные же смогут пользоваться только месячным тарифом.