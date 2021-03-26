В Україні переглянуть тариф на електроенергію: яке рішення ухвалив Кабмін

Кабінет міністрів ухвалив рішення перенести підвищення тарифів на один місяць. До 1 травня за кожен кВт*год доведеться віддати 1,68 грн. При цьому в уряді продовжують розглядати варіанти перегляду цін, а без зростання тарифу доведеться шукати мільярди гривень на компенсацію збитків "Енергоатому".

Як розповіли OBOZREVATEL співрозмовники в уряді, зараз розглядають кілька варіантів перегляду цін. Зараз вдалося домовитися про:

тариф на "струм" переглянуть цього року, але не у квітні;

стосуватиметься нововведення тільки тих, хто витрачає багато електроенергії;

тариф для них визначать влітку, ймовірно, йдеться про більш ніж 2,5 грн за кВт*год.

Ще зовсім нещодавно планували з 1 квітня підвищити ціни мало не до 3 грн, але тільки для тих, хто використовує багато "електрики". Зараз вже ухвалено рішення перенести підвищення на кілька місяців.

За словами співрозмовників, зараз розглядають механізм, який дозволить перерахувати ціни тільки для окремої категорії. Наприклад, тих, хто витрачає більш ніж 500 кВт*год електроенергії на місяць. Офіційно таке рішення коментують так: стільки витрачають тільки ті, хто живе у великих будинках і квартирах, користується великою кількістю техніки і, мабуть, може дозволити собі платити повну вартість.

Але насправді постраждають і ті українці, які не оформлюють субсидію, але використовують електричний котел. Взимку обсяги їхнього споживання можуть досягати і 1000 кВт* год на місяць. Але це не через величезну площу або велику кількість техніки.

"Дуже складно пояснити людям, у яких дійсно немає грошей, чому вони не можуть платити 1,68 грн. Цей тариф не переглядали з 2017 року. Реальна вартість електроенергії вже мінімум на 30% вище. І то за умови, що всі платитимуть за однаковою ціною", – розповідає співрозмовник в уряді.

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