Українцям підвищили абонплату на газ: кому доведеться платити майже вдвічі більше

В Україні з 1 січня 2021-го в усіх регіонах підвищили абонентську плату на газ. У деяких ціна збільшилася вдвічі. Це пов'язано з подорожчанням собівартості доставки й розподілу блакитного палива, зростанням зарплат і необхідністю ремонтувати комунікації.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Серед оприлюднених тарифів одне з найзначніших подорожчань – для клієнтів "Тернопільгазу" – з 1,35 до 2,604 грн за кубометр.

Увесь обсяг газу, який використовували з жовтня 2019-го до жовтня 2020-го, ділять на 12 місяців. Отриману цифру множать на тариф. Припустімо, якщо клієнт "Тернопільгазу" за вказаний період витратив тисячу кубометрів, то щомісяця йому потрібно платити абонплату за 83,3 кубометра. У 2020-му це 112,4 грн, а з 1 січня – 216,9 грн.

Завдяки введенню абонплати українці мають право змінювати постачальника газу. Зокрема, облгазу потрібно платити за комунікацію, транспортування й розподіл блакитного палива. А ось у кого купувати сам газ – можна вибрати серед десятків пропозицій. Наприклад, у середньому клієнти "Нафтогазу" платять приблизно на 2 грн більше, ніж клієнти пов'язаних з облгазами газзбутів.

Водночас без абонплати обійтися неможливо. Вона існувала й раніше, але її розмір був закладений у загальний тариф на блакитне паливо. А це означає, що ті українці, які витрачали більше газу, платили фактично і за себе, і за тих, хто використовує його, наприклад, тільки для приготування їжі.

Як раніше писав OBOZREVATEL: