Украинцам повысили абонплату на газ: кому придется платить почти в два раза больше

В Украине с 1 января 2021-го во всех регионах повысили абонентскую плату на газ. У некоторых цена увеличилась в два раза. Это связано с подорожанием себестоимости доставки и распределения голубого топлива, ростом зарплат и необходимость ремонтировать коммуникации.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Среди обнародованных тарифов одно из самых значительных подорожаний – для клиентов "Тернопольгаза" – с 1,35 до 2,604 грн за кубометр.

Весь объем газа, который использовали с октября 2019-го по октябрь 2020-го, делят на 12 месяцев. Полученную цифру умножают на тариф. Допустим, если клиент "Тернопольгаза" за указанный период потратил тысячу кубометров, то ежемесячно ему нужно платить абонплату за 83,3 кубометра. В 2020-м это 112,4 грн, а с 1 января – 216,9 грн.

Благодаря введению абонплаты украинцы имеют право менять поставщика газа. Так, облгазу нужно платить за коммуникацию, транспортировку и распределение голубого топливо. А вот у кого покупать сам газ – можно выбрать среди десятков предложений. К примеру, в среднем клиенты "Нафтогаза" платят примерно на 2 грн больше, чем клиенты связанных с облгазами газсбыта.

При этом без абонплаты обойтись невозможно. Она существовала и раньше, но ее размер был заложен в общий тариф на голубое топливо. А это значит, что те украинцы, которые тратили больше газа, платили фактически и за себя, и за тех, кто использует его, например, только для приготовления пищи.

Как ранее писал OBOZREVATEL: