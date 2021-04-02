Українців перевели на нові тарифи на газ: як можна платити менше

Українці з 1 квітня заплатять за газ за новими тарифами, розмір яких складає до 8,85 грн за куб. При цьому закон дозволяє кожному самостійно вибирати не тільки постачальника, але і тарифний план.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Кожен українець із серпня 2020-го має право в будь-який момент поміняти постачальника. Для цього варто лише зайти на сайт тієї компанії, у якої ви хочете купувати блакитне паливо, і пройти інструкції. Хтось просить заповнити анкету, хтось запрошує прийти в сервісний центр.

Також потрібно звернути увагу на тарифи. Вони бувають:

на декаду (10 днів);

місячні;

квартальні (три місяці);

річні.

Незважаючи на скасування держрегулювання, більшість компаній залишили свої пропозиції на рівні до 7 грн за кубометр. Серед понад 60 постачальників тільки 10 запропонували тарифи, які значно вищі від березневих.

У кого найнижчі ціни:

"Мегаватт Енерго Сервісна компанія" – 6,7 грн;

"Еру людям" – 6,7 грн;

"Еру трейдинг" – 6,75 грн;

"Агросинтез трейдинг" – 6,75 грн.

Річний тариф вигідно укладати влітку, коли вартість блакитного палива мінімальна. Але якщо постачальники запропонують річний тариф у травні, можливо, влітку з ним доведеться переплачувати. Вартість газу змінюється щомісяця, а ті, хто вибрав річну ціну, щомісяця платять одну і ту саму суму.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні з першого квітня 2021-го постачальники газу можуть встановлювати будь-які ціни на блакитне паливо, без обмеження Кабміну. В підсумку кілька компаній ухвалили рішення підвищити тариф із 6,99 до 8-25-8,85 грн за куб.