Украинцев перевели на новые тарифы на газ: как можно платить меньше

Украинцы с 1 апреля заплатят за газ по новым тарифам, размер которых составляет до 8,85 грн за куб. При этом закон позволяет каждому самостоятельно выбирать не только поставщика, но и тарифный план.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Каждый украинец с августа 2020-го имеет право в любой момент поменять поставщика. Для этого стоит всего лишь зайти на сайт той компании, у которой вы хотите покупать голубое топливо, и проследовать инструкции. Кто-то просит заполнить анкету, кто-то приглашает прийти в сервисный центр.

Также нужно обратить внимание на тарифы. Они бывают:

на декаду (10 дней);

месячные;

квартальные (три месяца);

годовые.

Несмотря на отмену госрегулирования, большинство компаний оставили свои предложения на уровне до 7 грн за кубометр. Среди более 60 поставщиков только 10 предложили тарифы, которые значительно выше мартовских.

У кого самые низкие цены:

"Мегаватт Энерго Сервисная компания" – 6,7 грн;

"Эру людям" – 6,7 грн;

"Эру трейдинг" – 6,75 грн;

"Агросинтез трейдинг" – 6,75 грн;

Годовой тариф выгодно заключать летом, когда стоимость голубого топлива минимальная. Но если поставщики предложат годовой тариф в мае, возможно, летом с ним придется переплачивать. Стоимость газа меняется ежемесячно а те, кто выбрал годовую цену, ежемесячно платят одну и ту же сумму.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с первого апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8-25-8,85 грн за куб.