Українців переведуть на річні тарифи на газ: що буде з ціною

Вже з 1 травня всіх українців переведуть на річні контракти на газ. При цьому ціна в травні буде вищою, ніж у квітні, вважають експерти.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Один із великих постачальників газу натякнув, що якщо б не регуляція з боку Кабміну, в травні би річний тариф вони не встановлювали. Мовляв, немає сенсу робити це відразу після опалювального сезону, коли запаси вичерпані, а вартість блакитного палива все ще висока.

"Формування річного тарифу на газ відбувається на підставі усередненої ціни за останні пів року. Тобто ми з вами отримаємо тариф на газ на основі пікових цін під час опалювального періоду. Є ринкові умови. На момент початку опалювального сезону і в сам опалювальний сезон є пік. Ми отримаємо газ за ціною близько 10 грн за кубометр. А влітку газ може подешевшати вже до 4-4,5 грн за кубометр", – говорить глава департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попенко.

Аналогічної думки дотримується і координаторка житлових програм "Опори" Тетяна Бойко. За її оцінками, кубометр може коштувати близько 8-10 грн. І це значно вище, ніж 6,99 грн за куб (квітневий тариф у більшості постачальників).

"НКРЕКП врахувала деякі зауваження. Рішення, яке ухвалили, було краще, ніж попередній проєкт. Цей проєкт дозволяє постачальникам зменшити ціну. Якщо за результатами літніх закупівель ціна знизиться, буде можливість переглянути тариф. Ніхто не знає, як поведеться ринок, виходячи з прогнозів, ми припускаємо, що краще було б після літнього сезону вводити річний тариф. Важко сподіватися, що в березні буде краща ціна, ніж у липні", – говорить експертка.

Бойко зазначає, що залежно від того, як поведуться українці, буде формуватися і тариф. Якщо зі зниженням цін клієнти будуть активно переходити від того постачальника з невигідним тарифом до іншого з відносно низькою ціною, це дозволить створити конкурентні умови. У ситуації, коли українці не змінюють постачальника і за замовчуванням платять по тому тарифу, який вказують у їхніх платіжках, стимулу знижувати ціну не буде.

Нагадаємо, у Верховній Раді 13 квітня на позачерговому засіданні розглянули цілу низку пропозицій про зміни тарифів на комуналку. Нововведення могли зачепити ціни на електроенергію і газ. Однак усі пропозиції провалили.

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