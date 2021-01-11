Шмигаль заявив про два способи "значно" знизити ціну на газ в Україні

У Кабінеті міністрів України напрацювали два підходи, які дадуть можливість "значно знизити" тарифи на газ для населення.

Про це 11 січня на своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що нарада відбулася на виконання доручення президента Володимира Зеленського.

Перший підхід полягає у формуванні тарифів на газ за формулою "ціна на європейських хабах" мінус "транспортування газу в Україну". Також пропонують тимчасово обмежити маржу для газопостачальників.

"Очікуваний результат: істотне зниження тарифів і нівелювання спроб спекулянтів зберегти надприбутки в умовах формування нових європейських правил", – написав Шмигаль.

Другий підхід – посилення конкуренції на ринку способом обов'язкової публікації усіма газопостачальними компаніями свого річного тарифу на газ. Компанії почнуть активно конкурувати за базу споживачів, що призведе до зниження тарифів у межах відкритих торгів.

"Очікуваний результат: посилення конкуренції і, як наслідок, істотне зменшення платіжок для українців", – зазначив прем'єр.

Також за результатами наради сформовано механізм, який має знизити ціну на транспортування газу.

Глава Кабміну зазначив, що Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) "терміново починає ретельну перевірку всіх газопостачальників, які на сьогодні мають найвищі тарифи на цю послугу".

Шмигаль нагадав, що 3,1 млн українських домогосподарств отримують субсидії для оплати комунальних послуг. До прикладу, середній розмір нарахувань за листопад-2020 становив 1,6 тис. гривень.

Скриншот

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL: