Будут ли повышать абонплату на газ и почему тарифы отличаются в разы: в НКРЭКУ озвучили решение

В Украине стоимость распределения голубого топлива (т.н. "абонплата") отличается в разы из-за состояния сетей и специфики конкретных регионов. Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) впервые в своих расчетах предоставила облгазам достаточное финансирование на зарплаты и технические потери. В новых ценах также учли все инфляционные процессы, поэтому размер "абонплаты" в 2021 году меняться не будет.

Об этом OBOZREVATEL рассказала член НКРЭКУ Ольга Бабий. "В структуре тарифа на распределения в течение трех лет не было предусмотрено достаточное финансирования зарплат. Мы впервые установили достаточные расходы на потери и технические расходы", – рассказывает эксперт. Это позволит облгазам инвестировать деньги в модернизацию сети, что в будущем позволит снизить тарифы.

В т.н. "абонплатах" предусмотрели около 40% "потерь" газа. В будущем эта цифра может уменьшиться, если вкладывать средства на модернизацию сети. Кроме того, как говорит Бабий, в странах ЕС для экономии укрупнили компании. В будущем это можно реализовать и в Украине. "Мы как НКРЭКУ можем содействовать в этом процессе", – говорит член комиссии.

К примеру, если в одном регионе работают несколько мелких облгазов на большой территории, объединившись в одну компании, они смогут разделить расходы между собой и за счет этого снизить тариф. У каждого облгаза есть постоянные расходы: на зарплаты, на содержание сети, на модернизацию. И чем меньше потребителей, тем выше будет сумма в платежке.

"Нельзя сравнивать даже город к городу, оператора с оператором. К примеру, промышленная Днепропетровская область, там промышленные узлы, промышленные потребители. Если ее сравнить с Ивано-Франковской области, это как небо и земля", – поясняет Бабий.

Для понимания:

с 2020 года тариф на газ разделили на две составляющие : за само голубое топливо и за его доставку и распределение (абонплата);

"абонплату" нужно вносить ежемесячно, даже если вообще не пользовались газом;

ее размер зависит от объемов потребления в "газовый" сезон (с октября по октябрь прошедшего года);

если за "газовый сезон" потратили 700 кубов, то платеж нужно будет вносить за 50 кубометров в месяц (общий объем делится на 12 месяцев).

Как ранее писал OBOZREVATEL: