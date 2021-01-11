Зеленський анонсував нове рішення щодо тарифів на газ для українців

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Комуналка
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Зеленський розповів про тарифи на газ

Президент Володимир Зеленський заявив, що влада "не може дозволити зростання цін" на газ й анонсував нове рішення щодо тарифів. За його словами, блакитне паливо дорожчає в Європі й це призводить до зростання цін і в Україні.

Про це повідомляє пресслужба глави держави. 11 січня поки по країні проходила низка протестів проти підвищення тарифів, Зеленський провів нараду з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, в.о. міністра енергетики Юрієм Вітренком, у межах якої обговорили нову "справедливу" ціну на газ.

"Тарифи на газ для населення повинні бути справедливими. Ціна на газ зростає на ринку через погодні умови та інші причини, які склалися в Європі, і ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян", – заявив Зеленський.

Як повідомляють у пресслужбі президента, Кабінет Міністрів готує системні рішення щодо "вибудовування балансу на енергетичному ринку". Юрій Вітренко презентував попередній план щодо істотного зниження тарифів на газ і встановлення ціни, яка була б справедливою на думку споживача.

Як саме цього досягнуть, зараз невідомо. Водночас у ЗМІ повідомляють, що Вітренко пропонує повернути регульований тариф на газ. У такому разі визначати ціну буде не ринок, а Кабмін. "Глава держави поставив уряду завдання терміново вирішити питання з тарифами на газ для населення", – повідомили в пресслужбі.

Як раніше писав OBOZREVATEL:

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