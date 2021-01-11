Шмыгаль заявил о двух способах "значительно" снизить цену на газ в Украине

В Кабинете министров Украины наработали два подхода, которые позволят "существенно снизить" тарифы на газ для населения.

Об этом 11 января на своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что совещание состоялось во исполнение поручения президента Владимира Зеленского.

Первый подход заключается в формировании тарифов на газ по формуле "цена на европейских хабах" минус "транспортировка газа в Украину". Также предлагается временно ограничить маржу для газопоставщиков.

"Ожидаемый результат: существенное снижение тарифов и нивелирования попыток спекулянтов сохранить сверхприбыли в условиях формирования новых европейских правил", – написал Шмыгаль.

Второй подход – усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ. Компании начнут активно конкурировать за базу потребителей, что приведет к снижению тарифов в рамках открытых торгов.

"Ожидаемый результат: усиление конкуренции и, как следствие, существенное уменьшение платежек для украинцев", – отметил премьер.

Также за результатами совещания сформирован механизм, который должен снизить цену на транспортировку газа.

Глава Кабмина указал, что Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) "срочно начинает тщательную проверку всех газопоставщиков, которые на сегодня имеют самые высокие тарифы на эту услугу".

Шмыгаль напомнил, что 3,1 млн украинских домохозяйств получают субсидии для оплаты коммунальных услуг. К примеру, средний размер начислений за ноябрь-2020 составил 1,6 тыс. гривен.

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