Тариф на електроенергію знову злетить: в Кабміні підготували рішення

В Україні вартість електроенергія може збільшитися до 3,4-3,45 грн за кіловат вже влітку. Раніше в уряді розглядали можливість підняти тариф в травні, але після рішення переглянули.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Зараз собівартість "струму" становить понад 3 грн за кВт*год, при цьому українці платять всього лише 1,68 грн. МВФ наполягає на тому, щоб досягти балансу на ринку. Крім того, в чинній моделі через низьку ціну витрати на генерацію струму не можуть.

Ймовірно, тарифи виростуть з липня, але тільки для тих, хто споживає понад 300 кВт*год або навіть 500 кВт*год на місяць.

За рахунок чергового підвищення, на думку глави департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попенко, уряд спробує перекласти борги перед інвесторами в "зелену" енергетику на населення. Адже заборгованість перед виробниками все ще залишається на високому рівні.

В Україні з першого квітня 2021-го постачальники газу можуть встановлювати будь-які ціни на блакитне паливо без обмеження Кабміну. В підсумку кілька компаній ухвалили рішення підвищити тариф із 6,99 до 8-25-8,85 грн за куб.