Тариф на электроэнергию снова взлетит: в Кабмине подготовили решение

В Украине стоимость электроэнергия может увеличиться до 3,4-3,45 грн за киловатт уже летом. Ранее в правительстве рассматривали возможность поднять тариф в мае, но после решение пересмотрели.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Сейчас себестоимость "тока" составляет более 3 грн за кВт*час, при этом украинцы платят всего лишь 1,68 грн. МВФ настаивает на том, чтобы достичь баланса на рынке. Кроме того, в действующей модели из-за низкой цены расходы на генерацию тока не могут.

Вероятно, тарифы вырастут с июля, но только для тех, кто потребляет более 300 кВт*час или даже 500 кВт*час в месяц.

За счет очередного повышения, по мнению главы департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко, правительство попытается переложить долги перед инвесторами в "зеленую" энергетику на население. Ведь задолженность перед производителями все еще остается на высоком уровне.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с первого апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8-25-8,85 грн за куб.