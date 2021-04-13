Степанов пояснив "зраду" з нестачею 6,5 млрд грн на вакцину Pfizer

В Україні тимчасово переспрямували на закупівлю вакцин Pfizer проти COVID-19 6,5 млрд гривень, призначених для реалізації програми держгарантій медичного обслуговування населення.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у вівторок, 13 квітня, на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він пояснив "зраду" навколо грошей тим, що Міністерство фінансів протягом трьох місяців має повернути кошти назад.

За словами глави МОЗ, його відомство ще пів року тому просило виділення з держбюджету України 15,1 млрд гривень на кампанію вакцинації.

"У підсумку нам виділили тільки 4 млрд гривень, за які ми вже придбали препарати", – написав Степанов.

Він також пояснив рішення про тимчасове "позичання" грошей тим, що це заощадить час і не вимагає змін у державний бюджет.

"Не варто розводити паніку і піддаватися на політичні провокації", – підкреслив міністр.

Документ, в якому йдеться про кошти на вакцину Facebook / Ольга Стефанишина

Скриншот

Як раніше писав OBOZREVATEL: