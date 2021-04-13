Степанов сказал, когда в Украину прибудет первая партия Pfizer

В Украину на этой неделе должны прибыть 117 тысяч доз вакцины от компании Pfizer.

Как сообщил на брифинге во вторник, 13 апреля, министр здравоохранения Максим Степанов, препарат передадут нашей стране в рамках международной инициативы COVAX.

"Следующую партию вакцин, которую мы ожидаем в ближайшее время, а если сказать точнее, то уже на этой неделе – это вакцина компании Pfizer. Это 117 тысяч доз, которые будут поставляться в рамках инициативы COVAX", – отметил чиновник.

Глава Минздрава отметил, что сперва будут делать прививки Pfizer людям, которые находятся в домах-интернатах, домах для людей пожилого возраста, а также сотрудников этих домов.

Напомним, что Украина договорилась о поставках еще 10 млн доз вакцины против коронавируса производства компании Pfizer, которые будут получены на протяжение 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Pfizer и BioNTech подали заявку на применение вакцины для подростков.