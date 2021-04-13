Українцям можуть роздати кредити на квартири за особливими умовами: законопроєкт "слуг"

Олександр Литвин Mакроекономіка 10:39, 13.04.2021

В Україні планують об'єднати Державну іпотечну установу (ДІУ) і "Укрфінжитло", виділити додатково 20 млрд грн для забезпечення дешевої іпотеки для тих українців, які потребують житла.

Як говориться в законопроєкті №5308 (автори – кілька десятків "слуг" на чолі з Юрієм Арістовим), який розглянуть на засіданні Верховної Ради 13 квітня, це дозволить реалізувати план президента Володимира Зеленського про запуск доступної іпотеки під 7%.

"Очікується, що в короткостроковій перспективі буде надано близько 8 тис. іпотечних кредитів для придбання житла і придбано 12 тис. квартир для передачі їх у фінансовий лізинг", – йдеться в повідомленні.

Всього на житловому обліку перебувають понад 650 тисяч сімей, на підтримку держави очікують також 1,5 млн переселенців з Криму і Донбасу. Банківська криза 2014-2015 років зупинила іпотечне кредитування і призвела до кризи в ДІУ.

"У зв’язку з цим, передбачені зміни до додатка № 2 до цього Закону в частині збільшення планового показника державних внутрішніх запозичень на 20 млрд грн та передбачення у цій сумі планового показника придбання цінних паперів за загальним фондом державного бюджету, а також відповідні зміни до статті 5 цього Закону щодо збільшення граничного обсягу державного боргу на 20 млрд грн", – йдеться в документі.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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