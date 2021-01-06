Українці зобов'язані заповнити декларації та сплатити 18% із доходу: податкова назвала умови
В Україні фізособи-підприємці, які не користуються єдиним податком, повинні подати декларації до податкової до 9 лютого 2021-го, а українці, які не займаються бізнесом, але мали додатковий дохід, – до 30 квітня 2021-го.
Декларації вже приймають у податковій за місцем реєстрації. Вказувати доходи потрібно за 2020 рік. Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби, розміщеної на офіційному сайті відомства.
Прості українці повинні заплатити податок (у розмірі 18% плюс військовий збір) за:
надання в оренду нерухомості;
отримання в подарунок майна не від членів сім'ї;
дохід від інвестиційного активу;
від іноземних доходів;
дохід від незалежної професійної діяльності.
"Від відповідального ставлення до вимог законодавства та своєчасного виконання конституційного обов'язку громадянами залежить економічний розвиток держави, його фінансова безпека і рівень соціального захисту", – зазначають у податковій.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що фізичні особи-підприємці, які вже вийшли на пенсію за віком, можуть більше не платити за себе єдиний соціальний внесок (ЄСВ).
Українці мають право повернути частину сплаченого прибуткового податку (ПДФО, 18% зарплати). Якщо минулого року платник податків платив за освіту (своє або дитини), виплачував відсотки за іпотекою, витратив гроші на лікування, платив за страховку (зокрема пенсійну).