Украинцы обязаны заполнить декларации и заплатить 18% с дохода: налоговая назвала условия
В Украине физлица-предприниматели, которые не пользуются единым налогом, должны подать декларации в налоговую до 9 февраля 2021-го, а украинцы, которые не занимаются бизнесом, но имели дополнительный доход – до 30 апреля 2021-го.
Декларации уже принимают в налоговой по месту регистрации. Указывать доходы нужно за 2020 год. Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы, размещенной на официальном сайте ведомства.
Простые украинцы должны заплатить налог (в размере 18% плюс военный сбор) за:
предоставления в аренду недвижимости;
получения в подарок имущества не от членов семьи;
дохода от инвестиционного актива;
от иностранных доходов;
дохода от независимой профессиональной деятельности.
"От ответственного отношения с требованиями законодательства и своевременного выполнения конституционного долга гражданами зависит экономическое развитие государства, его финансовая безопасность и уровень социальной защиты", – отмечают в налоговой.
Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).
Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты). Если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).