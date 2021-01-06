Украинцы обязаны заполнить декларации и заплатить 18% с дохода: налоговая назвала условия

В Украине физлица-предприниматели, которые не пользуются единым налогом, должны подать декларации в налоговую до 9 февраля 2021-го, а украинцы, которые не занимаются бизнесом, но имели дополнительный доход – до 30 апреля 2021-го.

Декларации уже принимают в налоговой по месту регистрации. Указывать доходы нужно за 2020 год. Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы, размещенной на официальном сайте ведомства.

Простые украинцы должны заплатить налог (в размере 18% плюс военный сбор) за:

предоставления в аренду недвижимости;

получения в подарок имущества не от членов семьи;

дохода от инвестиционного актива;

от иностранных доходов;

дохода от независимой профессиональной деятельности.

"От ответственного отношения с требованиями законодательства и своевременного выполнения конституционного долга гражданами зависит экономическое развитие государства, его финансовая безопасность и уровень социальной защиты", – отмечают в налоговой.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).

Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты). Если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).