Україна залишилася найбіднішою країною Європи: опубліковано цифри

За результатами 2020 року ВВП України сягнув $154,8 млрд, порівняно з 2019-м, зафіксовано зниження на 0,1%. За показником ВВП на душу населення Україна залишається найбіднішою країною Європи.

Про це повідомив економіст, керівник приватного інвестиційного фонду на фондовому ринку США Володимир Компанієць у Facebook. "Падіння реального ВВП становило 4%, дефлятор 9,8%", – додав він.

Раніше стало відомо, що світова економіка відновлюється швидше, ніж прогнозувалося. При цьому економіка йде нерівномірно в різних країнах, а також в різних секторах. ВВП у багатьох державах набагато нижче докризових показників.

У МВФ прогнозують, що сукупний дохід на душу населення в країнах, що розвиваються, за винятком Китаю, у період з 2020 по 2022 рік на 22% нижче, ніж це було б без пандемії. Це може привести до того, що з початку пандемії майже 90 мільйонів людей опиняться за межею бідності.

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