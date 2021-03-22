Украина осталась самой бедной страной Европы: опубликованы цифры

По результатам 2020 года ВВП Украины составил $154,8 млрд, по сравнению с 2019-м зафиксировано снижение на 0,1%. По показателю ВВП на душу населения Украина остается самой бедной страной Европы.

Об этом сообщил экономист, руководитель частного инвестиционного фонда на фондовом рынке США Владимир Компаниец в Facebook. "Падение реального ВВП составило 4%, дефлятор 9,8%", – добавил он.

Ранее стало известно, что мировая экономика восстанавливается быстрее чем прогнозировалось. При этом экономика идет неравномерно в разных странах, а также в разных секторах. ВВП во многих государствах намного ниже докризисных показателей.

В МВФ прогнозируют, что совокупный доход на душу населения в развивающихся странах, за исключением Китая, в период с 2020 по 2022 год будет на 22% ниже, чем это было бы без пандемии. Это может привести к тому, что с начала пандемии почти 90 миллионов человек окажутся за чертой бедности.

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