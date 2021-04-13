У Зеленського розповіли про терміни перегляду програми МВФ: коли Україна може отримати транш

Уряд розраховує на перший перегляд програми з МВФ (Міжнародний валютний фонд) до липня 2021-го. У такому випадку транш Україні буде виділено у вересні.

Про це заявив радник президента України з питань економіки Олег Устенко, пише "РБК-Україна". "У базовому сценарії ми рухаємося шляхом, що угода між Україною і МВФ існує. І в цьому випадку гроші повинні бути в країні до вересня. Крайній бажаний термін, коли питання щодо України має бути винесене на раду директорів Фонду – липень, оскільки у серпні в МВФ місяць відпусток", – сказав він.

Водночас до липня має бути повністю зроблено все, що передбачено програмою. За словами Устенка, загалом вже багато зроблено. Відзначається, що за частиною Міністерства фінансів наразі з фондом обговорюють дефіцит бюджету на 2022 рік.

"Це не бар'єр у переговорах. Щодо НБУ вони також про все домовилися. Будуть внесені зміни в закон про банки і закон про Нацбанк, які підвищують його незалежність", – говорить радник президента.

Раніше глава НБУ Кирило Шевченко заявив, що у Національного банку України немає розбіжностей з експертами Міжнародного валютного фонду за програмою фінансування. За його словами, Україна може отримати близько $2,73 млрд, що буде сприяти нарощуванню ЗВР і поліпшенню показника композитного критерію МВФ щодо достатності міжнародних резервів.

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