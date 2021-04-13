У Зеленського розповіли про терміни перегляду програми МВФ: коли Україна може отримати транш
Уряд розраховує на перший перегляд програми з МВФ (Міжнародний валютний фонд) до липня 2021-го. У такому випадку транш Україні буде виділено у вересні.
Про це заявив радник президента України з питань економіки Олег Устенко, пише "РБК-Україна". "У базовому сценарії ми рухаємося шляхом, що угода між Україною і МВФ існує. І в цьому випадку гроші повинні бути в країні до вересня. Крайній бажаний термін, коли питання щодо України має бути винесене на раду директорів Фонду – липень, оскільки у серпні в МВФ місяць відпусток", – сказав він.
Водночас до липня має бути повністю зроблено все, що передбачено програмою. За словами Устенка, загалом вже багато зроблено. Відзначається, що за частиною Міністерства фінансів наразі з фондом обговорюють дефіцит бюджету на 2022 рік.
"Це не бар'єр у переговорах. Щодо НБУ вони також про все домовилися. Будуть внесені зміни в закон про банки і закон про Нацбанк, які підвищують його незалежність", – говорить радник президента.
Раніше глава НБУ Кирило Шевченко заявив, що у Національного банку України немає розбіжностей з експертами Міжнародного валютного фонду за програмою фінансування. За його словами, Україна може отримати близько $2,73 млрд, що буде сприяти нарощуванню ЗВР і поліпшенню показника композитного критерію МВФ щодо достатності міжнародних резервів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Заступник глави НБУ Юрій Гелетій заявив, що Україна не обговорює нову програму фінансування Міжнародного валютного фонду.
Україна за своєю квотою в Міжнародному валютному фонді може отримати понад $2,7 млрд у межах нової ініціативи фонду про додаткову емісію спеціальних прав запозичення (СПЗ).