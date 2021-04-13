У Зеленского рассказали о сроках пересмотра программы МВФ: когда Украина может получить транш

Правительство рассчитывает на первый пересмотр программы с МВФ (Международный валютный фонд) до июля 2021-го. В таком случае транш Украине будет выделен в сентябре.

Об этом заявил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко, пишет "РБК-Украина". "В базовом сценарии мы движемся по пути, что соглашение между Украиной и МВФ существует. И в этом случае деньги должны быть в стране до сентября. Самый крайний желанный срок, когда вопрос по Украине должен быть вынесен на совет директоров Фонда – июль, так как в августе в МВФ месяц отпусков", – сказал он.

При этом, до июля должно быть полностью сделано все, что предусмотрено программой. По словам Устенко, по большому счету, уже много сделано. Отмечается, что по части Министерства финансов сейчас с фондом обсуждают дефицит бюджета на 2022 год.

"Это не барьер в переговорах. По поводу НБУ они также обо всем договорились. Будут внесены изменения в закон о банках и законе о Нацбанке, которые повышают его независимость", – говорит советник президента.

Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что у Национального банка Украины нет разногласий с экспертами Международного валютного фонда по программе финансирования. По его словам, Украина может получить около $2,73 млрд, что будет способствовать наращиванию ЗВР и улучшению показателя композитного критерия МВФ по достаточности международных резервов.

Как сообщал OBOZREVATEL: