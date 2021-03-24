У НАТО немає згоди щодо "Північного потоку-2", – Столтенберг

Міністри закордонних справ країн НАТО обговорили питання будівництва і запуску російського газопроводу "Північний потік 2", єдиної позиції досягти не вдалося.

Про це на своїй пресконференції заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг, передає "Інтерфакс". "Цю тему порушували протягом останніх двох днів" – сказав він 24 березня. "У НАТО є розбіжності щодо цієї теми. Немає причин це приховувати", – додав Столтенберг.

За його словами, Північноатлантичний альянс щонайменше може бути платформою для обговорення теми газопроводу.

Проєкт "Північний потік-2" оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Однак пізніше терміни перенесли на кінець року.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зі своїм польським колегою Збігнєвом Рау публічно звернулися до президента США Джо Байдена з проханням зупинити будівництво "Північного потоку-2" за допомогою будь-яких інструментів.