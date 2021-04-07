На ремонт Офісу президента після погромів витратили менше, ніж планувалося: названа сума
Будівлю Офісу президента України і прилеглу територію після погрому на Банковій прихильниками Сергія Стерненка відмили та відремонтували за меншу суму, ніж планувалося – близько 1,5 млн замість 2 млн гривень.
Вартість робіт назвало Державне управління справами. Експертне будівельно-технічне дослідження провело підприємство "Спектр", передає "Радіо Свобода".
Орієнтовну вартість робіт з усунення пошкоджень, нанесених будівлі на Банковій (пам'ятка архітектури місцевого значення), а також території біля держустанови оцінили в 1 571 610 гривень.
Витрати на відновлення ОП:
очищення (миття) фасаду та мощення площі – 297 200 гривень;
ремонт дверних блоків (9 штук) – 1 158 600 гривень;
ремонт вікон – 85 000 гривень
непередбачувані й додаткові роботи і покриття ризиків – 30 810 гривень.
Зазначимо, що в пресслужбі ОП раніше повідомляли, що збитки внаслідок погрому склали близько 2 млн гривень.
Водночас підкреслювалося, що ДУС буде вибирати компанії, вартість послуг яких буде найменшою.
Також заявлялося, що очищення фасаду будівлі Офісу президента від фарби обійдеться в 250-300 тис. гривень.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У суботу, 20 березня, під Офісом президента відбулася акція протесту прихильників Сергія Стерненка, засудженого за викрадення депутата. Протестувальники запалили фаєри, запустили піротехніку, облили будівлю фарбою й вибили шибки.
Уже 21 березня вхід до ОП забили фанерою.
У поліції зазначили, що за фактом подій на Банковій було відкрито кримінальне провадження.
Зі свого боку організатори акції заявили, що вони не планували бити вікна.
Глава ОП Андрій Єрмак під час переговорів із послами країн G7 зазначив, що учасники протесту були налаштовані на провокацію конфлікту.
За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, організатори погромів планували влаштувати "криваву баню" для співробітників правоохоронних органів.