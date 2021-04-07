На ремонт Офісу президента після погромів витратили менше, ніж планувалося: названа сума

Будівлю Офісу президента України і прилеглу територію після погрому на Банковій прихильниками Сергія Стерненка відмили та відремонтували за меншу суму, ніж планувалося – близько 1,5 млн замість 2 млн гривень.

Вартість робіт назвало Державне управління справами. Експертне будівельно-технічне дослідження провело підприємство "Спектр", передає "Радіо Свобода".

Орієнтовну вартість робіт з усунення пошкоджень, нанесених будівлі на Банковій (пам'ятка архітектури місцевого значення), а також території біля держустанови оцінили в 1 571 610 гривень.

Витрати на відновлення ОП:

очищення (миття) фасаду та мощення площі – 297 200 гривень;

ремонт дверних блоків (9 штук) – 1 158 600 гривень;

ремонт вікон – 85 000 гривень

непередбачувані й додаткові роботи і покриття ризиків – 30 810 гривень.

Зазначимо, що в пресслужбі ОП раніше повідомляли, що збитки внаслідок погрому склали близько 2 млн гривень.

Водночас підкреслювалося, що ДУС буде вибирати компанії, вартість послуг яких буде найменшою.

Також заявлялося, що очищення фасаду будівлі Офісу президента від фарби обійдеться в 250-300 тис. гривень.

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