На ремонт Офиса президента после погромов потратили меньше, чем планировалось: названа сума

Здание Офиса президента Украины и прилегающую территорию после погрома на Банковой сторонниками Сергея Стерненко отмыли и отремонтировали за меньшую сумму, чем планировалось – около 1,5 млн вместо 2 млн гривен.

Стоимость работ назвало Государственное управление делами. Экспертное строительно-техническое исследование провело предприятие "Спектр", передает "Радио Свобода".

Ориентировочную стоимость работ по устранению повреждений, нанесенных зданию на Банковой (памятник архитектуры местного значения), а также территории возле госучреждения оценили в 1 571 610 гривен.

Расходы на восстановление ОП:

очистка (мойка) фасада и мощения площади – 297 200 гривен;

ремонт дверных блоков (9 штук) – 1 158 600 гривен;

ремонт окон – 85 000 гривен;

непредсказуемые и дополнительные работы и покрытие рисков – 30 810 гривен.

Отметим, что в пресс-службе ОП ранее сообщали, что убытки в результате погрома составили около 2 млн гривен.

При этом подчеркивалось, что ГУД будет выбирать компании, стоимость услуг которых будет наименьшей.

Также заявлялось, что очистка фасада здания Офиса президента от краски обойдется в 250-300 тыс. гривен.

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