Податкова в Україні перевиконала план надходжень: зростання з ПДВ склало 1,5 раза

В Україні Державна податкова служба (ДПС) у березні перевиконала план щодо надходжень до бюджету на 3 млрд грн. Порівняно з минулим роком, надходження збільшилися на 6,3 млрд грн.

Про це йдеться в звіті ДПС. Так, індикатив становив 54,7 млрд грн, а вдалося зібрати 57,7 млрд грн. Ось лише кілька цифр:

податкова перевиконала план на 3 млрд грн;

порівняно з минулим роком, вдалося зібрати на 6,3 млрд грн більше;

з ПДВ індикатив перевиконали на 2,3 млрд грн (зібрали 13 млрд грн за плану в 10,6 млрд грн);

за січень-березень індикатив перевиконали на 7,6 млрд грн (зібрали 128,7 млрд євро проти 121,1 млрд грн);

ПДВ перевиконали на 4,2 млрд грн (зібрали 38,8 млрд за плану в 34,5 млрд грн).

Перевиконання ПДВ склало 4,2 млрд грн. Це на 12,3% вище за план, а до минулого року надходження зросли в 1,5 раза.

"Податкова служба продовжує курс на захист легального бізнесу від недобросовісної конкуренції та виконання індикативних показників без застосування адміністративних заходів впливу. Надходження до бюджету перевищують не тільки визначені індикативи, а й порівняно з відповідним періодом минулого року", – йдеться в звіті ДПС.

Як раніше писав OBOZREVATEL, українська податкова 2020 року наростила надходження в бюджет на 115 млрд грн. План перевиконали за більшістю показників. Наприклад, тільки через суди вдалося повернути до бюджету на 328% більше, ніж 2019-го.