Налоговая в Украине перевыполнила план поступлений: рост по НДС составил 1,5 раза

В Украине Государственная налоговая служба (ГНС) в марте перевыполнила план по поступлениям в бюджет на 3 млрд грн. По сравнению с прошлым годом, поступления увеличились на 6,3 млрд грн.

Об этом говорится в отчете ГНС. Так, индикатив составлял 54,7 млрд грн, а удалось собрать 57,7 млрд грн. Вот всего несколько цифр:

налоговая перевыполнила план на 3 млрд грн;

по сравнению с прошлым годом, удалось собрать на 6,3 млрд грн больше;

по НДС индикатив перевыполнила на 2,3 млрд грн (собрали 13 млрд грн при плане в 10,6 млрд грн);

За январь-март индикатив перевыполнили на 7,6 млрд грн (собрали 128,7 млрд против 121,1 млрд грн);

НДС перевыполнили на 4,2 млрд грн (собрали 38,8 млрд при плане в 34,5 млрд грн).

Перевыполнение НДС составило 4,2 млрд грн. Это на 12,3% выше плана, а к прошлом году поступления выросли в 1,5 раза.

"Налоговая служба продолжает курс на защиту легального бизнеса от недобросовестной конкуренции и выполнения индикативных показателей без применения административных мер воздействия. Поступления в бюджет превышают не только определены индикативы, а и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", – говорится в отчете ГНС.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинская налоговая в 2020-м нарастила поступления в бюджет на 115 млрд грн. План перевыполнили по большинству показателей. К примеру, только через суды удалось вернуть в бюджет на 328% больше, чем в 2019-м.