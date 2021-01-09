Курс проб'є історичне значення, а після обвалиться: озвучено прогноз біткоїну

Курс біткоїну до кінця січня 2021-го може вирости з 40 до 50-60 тисяч доларів за монету. Після цього вірогідне зниження вартості першої криптовалюти.

Такий прогноз виданню ФАН озвучив аналітик та експерт у сфері криптовалют Євген Камінський. "Такий варіант (зниження курсу біткоїну, – ред.) не виключений. Однак перед тим, як обрушитися, він може ще більше вирости. До кінця січня курс може досягти 50-60 тисяч доларів", – спрогнозував експерт.

Різке зростання біткоїну за словами аналітика пов'язане з:

політичною кризою в США;

економічними складнощами через пандемію коронавирусу;

необхідність інвестувати активи.

"Чим більше буде вакцинованих, тим спокійніше буде біткоїну. Він менш схильний до коливань. Не думаю, що сильно впаде, але буде менш волатильним. Швидше за все, ми вийдемо на плато із середнім курсом", – відзначає аналітик.

Нова хвиля зростання курсу валюти почалася в грудні, коли за кілька тижнів біткоїн подорожчав на 40%. За підсумками 2020 року курс виріс на 240%.

В останні дні вартість біткоїна різко пішла вгору після того, як у Вашингтоні після багатотисячного мітингу прихильників президента Дональда Трампа протестувальники рушили на штурм Капітолію, щоб перешкодити формальному затвердженню результатів виборів.

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