Курс долара в Україні різко підскочив: скільки коштує валюта

Роман Груша
Роман Груша
Mакроекономіка
6,4 т.
Курс долара в Україні

Національний банк України зафіксував офіційний курс гривні щодо долара в четвер, 25 березня, на позначці 27,87 грн/$. За добу американська валюта подорожчала на 15 копійок.

Курс гривні щодо євро регулятор зафіксував на рівні 32,94 грн/€. Так, європейська валюта подорожчала на 1 копійку. Про це свідчать дані НБУ.

Курс долара і євро

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Курс валют у банках

Долар:

  • Купівля – 27,80 грн/$

  • Продаж – 28,00 грн/$

Курс долара в банках

Євро:

  • Купівля – 32,75 грн/€

  • Продаж – 33,15 грн/€

Курс євро в банках

Прогноз МВФ щодо курсу долара в Україні:

  • 2021 рік – 28,12 грн/долар;

  • 2022 рік – 27,96 грн/долар;

  • 2023 рік – 28,10 грн/долар;

  • 2024 рік – 28,10 грн/долар;

  • 2025 рік – 28,10 грн/долар.

Прогноз за курсом МВФ

Як писав OBOZREVATEL, в Україні курс долара після кардинальної зміни траєкторії продовжить плавно рухатися до позначки в 27,8 грн/$.

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