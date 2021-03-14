Курс доллара преодолеет новый уровень: аналитики рассказали, сколько заплатим за валюту

В Украине курс доллара после кардинального изменения траектории продолжил плавно двигаться к отметке в 27,8 грн/$. Аналитики уверены: до 18 марта эту черту преодолеть удастся. О том, как и почему будет меняться курс доллара в ближайшее время, читайте в материале OBOZREVATEL.

В ближайшее время на стоимость доллара будет влиять целый ряд факторов. Ситуация в США отображается и на Украину. Там договорились выделить на поддержку экономики 1,9 трлн долларов, что может ускорить инфляцию и подтолкнуть динамику американского ВВП.

"Происходящее негативно сказывается на долговых рынках развивающихся стран, откуда инвесторы выводят капитал, и заставляет нервничать представителей региональных центробанков", – рассказывает аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

Что повлияет на курс доллара:

неопределенность в переговорах с МВФ;

масштабные инвестиции в США;

позиция Нацбанка;

замедление экономики Украины.

Ключевым драйвером на финансовых рынках остается динамика доходности долгосрочных казначейских облигаций США. С другой стороны, наблюдается отложенный спрос на валюту: покупатели выжидают подходящие моменты для покупки доллара вблизи минимальных отметок, сдерживая дальнейшее укрепление гривни.

"Панические настроения успели переместиться и на украинский рынок. Давление на нацвалюту сохраняется: провал переговоров с МВФ, неопределенность касаемо украинской экономики, а теперь еще активизация негативного внешнего фактора. Потенциал дальнейшего укрепления курса сильно ограничен. Ожидаем курс вблизи отметки в 27,80 грн/$", – спрогнозировал Родлер.

Аналитик RoboForex Андрей Гойлов озвучивает даже более негативный сценарий. По его оценкам доллар подорожает до 27,85 грн/$. Эксперт напоминает: Министерство экономического развития оценило спад ВВП Украины в январе текущего года в 2,6-2,8%. Причина заключается в локдауне и последовавшем адаптивном карантине. По итогам I квартала тоже ожидается снижение показателя, так как в ряде областей вновь введены жесткие карантинные ограничения.

"Следствием этого является низкая активность импортеров на межбанке, а пик налоговых выплат стимулирует экспортеров к продажам валютной выручки...Пределы укрепления гривни будет определять регулятор, который на прошлой неделе вновь вернулся на рынок с валютными интервенциями", – отмечает Гойлов.

Аналитик Forex Club Андрей Шевчишин считает, что гривня продолжит держаться в диапазоне 27,7-27,8 грн/$. А его коллега Вадим Иосуб считает, что доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,8 грн. "Наличный доллар будет торговаться по 27,7/27,9 грн", – отмечает эксперт.

Нацбанк прогнозирует, что инфляция начнет замедляться со второй половины текущего года, это замедление произойдет за счет поступлений от нового урожая и исчерпания эффекта низкой базы сравнения. Повышение учетной ставки Нацбанком также поможет сдержать инфляционное давление.

"Ускорение потребительской инфляции до 7,5% в годовом измерении в феврале НБУ объясняет ростом цен на отдельные продукты питания из-за низкого урожая прошлого года и подорожанием топлива. На ближайшую неделю мы ожидаем незначительный рост курса доллара к гривне", – добавляет Иосуб.

Есть три основных правила, как правильно покупать валюту. Важно при этом определиться с целью.

Если откладывать на конкретную покупку. В таком случае правильно собирать в той валюте, в которой будете тратить деньги. Например, если копить на поездку в Рим, лучше всего покупать евро. Если же вы планируете покупать машину, цена которой фиксирована в долларах, лучше всего сразу копить американскую валюту. Если копить на "черный день". В таком случае стоит сразу приобретать три разных валюты. Например, доллары, евро и юани. Такая корзина позволит диверсифицировать (разделить) риски. Это главный принцип. Также нельзя покупать деньги сразу. Лучше всего делать это небольшими порциями раз в месяц. При этом большую часть средств необходимо покупать ближе к лету, а к концу года, когда курс традиционно растет, объемы покупок можно снизить.

Существуют такие законные способы приобрести валюту: в банке, в обменнике и с помощью банковского мобильного приложения. Наиболее рискованный способ – обменники. Дело в том, что сотни таких пунктов работают нелегально. Поэтому перед тем, как совершить сделку, стоит проверить наличие лицензии на валютные операции. А если нет лицензии, значит, нет и контроля. В таком обменнике могут продать фальшивки и на следующий день исчезнуть. Также важно, чтобы после таких операций предоставляли чеки.

В ближайшее время, уверено большинство опрошенных аналитиков, доллар будет плавно расти. Однако никто не может гарантировать, что эта тенденция сохранится. Возможно, уже через неделю тенденция развернется на 180 градусов.