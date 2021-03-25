Курс доллара в Украине резко подскочил: сколько стоит валюта
Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в четверг, 25 марта, на отметке 27,87 грн/$. За сутки американская валюта подорожала на 15 копеек.
Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 32,94 грн/€. Таким образом, европейская валюта подорожала на 1 копейку. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 27,80 грн/$
Продажа – 28,00 грн/$
Евро:
Покупка – 32,75 грн/€
Продажа – 33,15 грн/€
Прогноз МВФ по курсу доллара в Украине:
2021 год – 28,12 грн/доллар;
2022 год – 27,96 грн/доллар;
2023 год – 28,10 грн/доллар;
2024 год – 28,10 грн/доллар;
2025 год – 28,10 грн/доллар.
Как писал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара после кардинального изменения траектории продолжит плавно двигаться к отметке в 27,8 грн/$.