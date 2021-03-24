Доля "Північного потоку-2" опинилась під питанням: відомий аналітик назвав причини

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" опинилась під загрозою. Про те, чи зможуть завершити проєкт, сказати складно.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив партнер консалтингової компанії RusEnergy Михайло Крутіхін. За його словами, зараз займається будівництвом тільки баржа "Фортуна", яка регулярно підвозить труби з німецького порту Мукран. Поки баржа продовжує укладання в датських водах, де їй дозволили працювати до вересня. І законних підстав, скасовувати це рішення раніше, у данців немає.

"Чи зможуть закінчити роботи – сказати важко. – говорить Крутіхін. – У Німеччині дві природоохоронні організації зажадали зняття дозволу на будівництво через зміну екологічних норм роботи в акваторії. Тому баржа "Фортуна" в німецьких водах працювати не зможе. Друга нитка "Північного потоку-2" залишається незавершеною протягом майже 100 км. Єдиний хто може над нею працювати – трубоукладальних кран Академік Черський. Він зараз стоїть в Куршській затоці і поки нічого не робить. Тому наскільки вони просунуться – сказати важко".

Також, не ясно, які компанії остаточно залишили роботу на цьому проєкті під впливом американських санкцій, і чи є можливість отримати сертифікат на прокладені траси, адже сертифікаційні компанії пішли з проекту.

"Чи зможе "Північний потік-2" працювати – абсолютно невідомо", – підсумував Крутіхін. Водночас експерт впевнений, на Україну особливо не вплине ані зупинка робіт, ані завершення будівництва. Адже вже зараз потужностей наявних маршрутів "Північний потік-1" і "Ямал" в 1,5 рази більше, ніж потрібно Німеччині. На думку Михайла Крутіхіна, подальший транзит через Україну цілком залежить від досягнення домовленостей з "Газпромом".

Проєкт "Північний потік-2" оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Однак пізніше терміни перенесли на кінець року.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зі своїм польським колегою Збігнєвом Рау публічно звернулися до президента США Джо Байдена з проханням зупинити будівництво "Північного потоку-2" за допомогою будь-яких інструментів.