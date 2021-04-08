Топ китайських автомобілів, які майже не ламаються. Фото

Колись заведено було вважати, що китайські автомобілі дуже ненадійні і можуть бути розглянуті до купівлі лише в разі обмеженого бюджету. Об'єктивно це твердження вже не здається таким актуальним.

Auto Oboz зібрав найнадійніші китайські машини, які не розчарують своїх власників. У всякому разі, вони майже не поступаються світовим аналогам. А з урахуванням того, що автомобілі з КНР залишаються привабливими завдяки ціні, можна дійсно замислитися про їх купівлю.

Традиційно найвищі сходинки в рейтингах надійності посідають моделі брендів, які входять до складу спільних підприємств зі світовими автовиробниками. Наприклад, Dongfeng Kia, GAC Honda, Changan Ford та інші. Але й окремі китайські компанії щороку покращують показники і підвищують якість продукції.

Один із найдешевших кросоверів Chery. У Китаї за нього просять від $7600. В Україні продається під ім'ям Chery Tiggo 2 від $11 500.

Входить до трійки найкращих маленьких кросоверів на китайському ринку. Покупцям подобається надійність та якість оздоблювальних матеріалів. Вдамо, що автомобіль не схожий на VW Tiguan.

Хетчбеки С-класу – європейська прерогатива, та в Китаї вони теж популярні. На S1 є хороший попит. В основі конструкції – автомобіль, якому вже 12 років. Мабуть, за цей час Geely встигла максимально модифікувати вузли та агрегати.

Компанія Venucia співпрацює з Nissan. Безпосередньо компактний кросовер Т90 побудований на основі Murano. Найімовірніше, саме тому модель вийшла надійною.

Цей великий кросовер – своєрідна альтернатива Toyota Land Cruiser 200. Авжеж, GS8 – не позашляховик, проте вигляд має чудовий і є практичною машиною.

У Китаї полюбляють мінівени. Отже, і в цьому сегменті є улюбленець публіки. Покупці цінують зручність і надійність Baojun 730, що схожий на Volkswagen Touran.

Wuling Hongguang S3 – компактний кросовер дивної форми, який має вигляд, м'яко кажучи, неоднозначний. Проте власники рідко повідомляють про його поломки.

Своєрідна відповідь Skoda Octavia – проста, практична і досить надійна машина. Та й вигляд має непоганий, але з цим у Geely останнім часом майже все гаразд.

Цікавий компактний хетчбек, який і європейським покупцям видався б цікавою пропозицією. Тим паче за $12 000. Крім гарної ціни на боці моделі також надійність, безпека і дизайн.

Бренд Roewe – дивна реінкарнація британського Rover. Тепер це китайські машини. Причому останнім часом деякі моделі залишають покупців дуже задоволеними. I5 відзначають за надійність.

OBOZREVATEL розповідав про автомобілі, які не іржавіють. Ці моделі дуже рідко завдають проблем із корозією.