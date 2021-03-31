Топ автомобилей, которые не ржавеют: названы самые надежные модели

Некоторые недостатки автомобиля проявляются спустя несколько лет эксплуатации. Один из наиболее неприятных недугов – коррозия. По этой причине машины, которые не ржавеют, пользуются повышенным спросом.

Auto Oboz подобрал модели, которые точно не доставят проблем владельцу и сохранят свой кузов в хорошем состоянии на долгие годы. Все они производились несколько лет назад, а на рынке б/у авто много предложений. Поэтому выбор можно сделать в широком ассортименте.

Вообще шведские автомобили отлично противостоят коррозии. Видимо, сказывается адаптация транспортных средств к суровым условиям и влажному "домашнему" климату. Поэтому Volvo – всегда хороший выбор. Кроссовер XC90 стоит отметить отдельно за качественную оцинковку и высококлассную окраску.

Третье поколение знаменитой немецкой модели бизнес-класса – прекрасный выбор, если не хочется столкнуться с проблемами ржавеющего кузова. Редкие "рыжие" очаги возможны только в зоне задних колесных арок. Но это скорее исключение.

Основоположник сегмента спортивных внедорожников появился более 20 лет назад, но не ржавеет до сих пор. Первый BMW X5 отлично защищен от таких проблем. Если коррозию все же удалось найти при выборе б/у экземпляра, это настораживающий сигнал – возможно, машина побывала в ДТП, после чего произвели некачественный ремонт кузова.

Стоит отметить, что Mercedes S-class почти в любом поколении трудно найти ржавым. Особенности Mercedes W221 – качественная защита от коррозии и покраска кузова невероятно высокого качества.

У Audi по-настоящему редко встречаются проблемы с коррозией. Компактный кроссовер Q5 с этой точки зрения показывает себя отлично – кузов оцинкован очень качественно.

Еще одна BMW в списке – на этот раз 5 Series. Знаменитый седан бизнес-класса всегда провоцировал споры из-за своего дизайна, но качество никогда не вызывало вопросов. Баварцы позаботились и о защите от ржавчины. Скорее всего, "рыжиков" на этой модели вы не видели.

Camry XV40 – один из наиболее ликвидных представителей вторичного авторынка. Это стало возможным благодаря комфорту, качеству, надежности и отличной защите от коррозии, даже несмотря на тонкий слой краски.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об автомобилях, которые почти не ломаются и очень редко доставляют проблемы своим владельцам. Мы выяснили, сколько такие модели стоят в Украине – попадаются недорогие предложения.