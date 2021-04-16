У Німеччині терміново розпродають 'Буханки' по 26 тисяч євро

Німецький дилер автомобілів з РФ в Берліні виставив на продаж колекцію UAZ 2206 Buchanka по астрономічною ціною у 26 тисяч євро.

Оголошення про продаж можна подивитися на популярному онлайн-аукціоні. Особливо тішить в цьому оголошенні слово IMMEDIATELY!!! Так, саме "НЕГАЙНО" з трьома знаками оклику. По всій видимості, продавець хоче якомога швидше позбутися російської екзотики, ось тільки з такою ціною черги охочих не буде.

Фірма пропонує придбати за ціною нормального сучасного мінівена архаїчну конструкцію, яка практично не змінилася з 1965 року, коли з конвеєра заводу в Ульяновську зійшов перший УАЗ- 452. За характерну форму кузова та пісочний колір цивільних фургонів автомобіль отримав в народі прізвисько "Буханець".

За 56 років виробництва УАЗ-452 двічі змінював двигун, отримав трохи облагороджений салон та безліч модифікацій. Модель хотіли зняти з виробництва ще у 90-х, але, щось пішло не так, і "Буханець" залишився на конвеєрі.

У Німеччині та ряді інших країн, включно з Україною, "Буханець" досі продається. Місцеві дилери оснащують машини всілякими додатковими опціями. Наприклад, в запропонованих у берлінському салоні машинах є варіанти зі спальними місцями, дахом-наметом, експедиційними багажниками, шноркелем та іншими позашляховими атрибутами, які повинні підвищити привабливість моделі та залучити любителів екстремального відпочинку.

Однак, навіть ці хитрощі навряд чи допоможуть реанімувати те, що давно мало канути в Лету. Тепер поговоримо про міфи.

Ціна

На сайті виробника найдешевший варіант суцільнометалевого фургона в варіанті комбі (з 5-місцевим салоном) оцінили в 830 тисяч рублів. За курсом Банку Росії на 16 квітня 2021 року це становить 9175 євро. В Україні за аналогічну версію на сайті компанії "АІС" просять 439 тисяч грн. (13120 євро). Але 26 тисяч євро у Німеччині, це, погодьтеся, зовсім дивно.

Безпека та екологія

Кузов моделі не змінювався з 1965 року, тому він не може відповідати навіть мінімальним вимогам безпеки, що пред'являються до сучасного автомобілю. Дивно, яким чином сертифікують машини з Росії у країнах Європи, де навіть імениті виробники не завжди здатні пройти тести Euro NCAP. Також, дуже сумнівно, щоб двигун відповідав нормам Євро 6, як це зазначено в оголошенні.

Ремонтопридатність

Можливо, що 2,7-літровий двигун Заволзького моторного заводу та 5-ступінчаста "механіка" досить прості по своїй конструкції, знову ж таки, в силу "віку". Але, чи багато залишилося людей, які замість корисного проведення часу або відпочинку з сім'єю будуть по лікті в оливі колупатися у нутрощах дітища радянського оборонного держзамовлення?

Прохідність

Так, дійсно, УАЗ має повнопривідною трансмісією, яка дозволяє забратися у справжні нетрі. А що далі? Не факт, що вибратися з цих нетрів він зможе також легко, а за трактором у цьому випадку доведеться бігти дуже далеко.

Альтернатива

Якщо є потреба у подорожах на природу та хочеться взяти з собою компанію, є безліч більш цікавих та практичних варіантів. Наприклад, можна пошукати вживаний повнопривідний мінівен VW Multivan 4Motion. У Німеччині знайти таку машину можна за ціною 15-20 тисяч євро.

Другий варіант, можна пошукати повнопривідний Mitsubishi Space Gear, в основі якого лежить трансмісія легендарного Pajero.

Якщо ж хочеться новий автомобіль, то варто звернути увагу на продукцію французької компанії Dangel, яка багато років займається створення повнопривідних машин.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Volkswagen Krafter перетворили на повнопривідний всюдихід.