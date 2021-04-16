В Германии срочно распродают 'Буханки' по 26 тысяч евро

Немецкий дилер автомобилей из РФ в Берлине выставил на продажу коллекцию UAZ 2206 Buchanka по астрономической цене в 26 тысяч евро.

Объявление о продаже можно посмотреть на популярном онлайн-аукционе. Особенно забавляет в этом объявлении слово IMMEDIATELY!!! Да, именно "НЕМЕДЛЕННО" с тремя восклицательными знаками. По всей видимости, продавец хочет как можно скорее отделаться от российской экзотики, вот только с такой ценой очереди желающих не будет.

Фирма предлагает приобрести по цене нормального современного минивена архаичную конструкцию, которая практически не изменилась с 1965 года, когда с конвейера завода в Ульяновске сошел первый УАЗ-452. За характерную форму кузова и песочный цвет гражданских фургонов автомобиль получил в народе прозвище "Буханка".

За 56 лет производства УАЗ-452 дважды менял двигатель, получил немного облагороженный салон и множество модификаций. Модель хотели снять с производства еще в 90-х, но, что-то пошло не так, и "Буханка" осталась на конвейере.

В Германии и ряде других стран, включая Украину, "Буханка" до сих пор продается. Местные дилеры оснащают машины всевозможными дополнительными опциями. Например, в предлагаемых в берлинском салоне машинах есть варианты со спальными местами, поднимающейся крышей-палаткой, экспедиционными багажниками, шноркелями и прочими внедорожными атрибутами, который должны повысить привлекательность модели и привлечь любителей экстремального отдыха.

Однако, даже эти ухищрения вряд ли помогут реанимировать то, что давно должно было кануть в Лету. Теперь поговорим о мифах.

Цена

На сайте производителя самый дешевый вариант цельнометаллического фургона в варианте комби (с 5-местным салоном) оценили в 830 тысяч рублей. По курсу Банка России на 16 апреля 2021 года это составляет 9175 евро. В Украине за аналогичную версию на сайте компании "АИС" просят 439 тысяч грн. (13120 евро). Но 26 тысяч евро в Германии, это, согласитесь, совсем странно.

Безопасность и экология

Кузов модели не менялся с 1965 года, поэтому он не может соответствовать даже минимальным требованиям безопасности, предъявляемым к современному автомобилю. Удивительно, каким образом сертифицируют машины из России в странах Европы, где даже именитые производители не всегда способны пройти тесты Euro NCAP. Также, очень сомнительно, чтобы двигатель соответствовал нормам Евро 6, как это указано в объявлении.

Ремонтопригодность

Возможно, что 2,7-литровый двигатель Заволжского моторного завода и 5-ступенчатая "механика" достаточно простые по своей конструкции, опять же, в силу "возраста". Но, много ли осталось людей, которые вместо полезного времяпровождения или отдыха с семьей будут по локти в масле ковыряться во внутренностях детища советского оборонного госзаказа?

Проходимость

Да, действительно, УАЗ обладает полноприводной трансмиссией, которая позволяет забраться в настоящие дебри. А что дальше? Не факт, что выбраться из этих дебрей он сможет также легко, а за трактором в этом случае придется бежать очень далеко.

Альтернатива

Если есть потребность в путешествиях на природу и хочется взять с собой компанию, есть множество более интересных и практичных вариантов. Например, можно поискать подержанный полноприводный минивен VW Multivan 4Motion. В Германии найти такую машину можно по цене 15-20 тысяч евро.

Второй вариант, можно поискать полноприводный Mitsubishi Space Gear, в основе которого лежит трансмиссия легендарного Pajero.

Если же хочется новый автомобиль, то стоит обратить внимание на продукцию французской компании Dangel, которая много лет занимается создание полноприводных машин.

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