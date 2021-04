Власники Tesla виявили, що бортовий комп'ютер реагує на команду open butthole та open my batthole, відкриваючи, відповідно, порт для підзарядки та двері багажного відділення.

Про це дивовижне відкриття розповів один із користувачів Tesla Тesla_master на своїй сторінці у Twitter. Природно, що власники поспішили перевірити це у своїх власних авто.

Наприклад, користувач, Jeremy Judkins також показав на відео, що машина дійсно реагує на непристойну слово butthole, а YouYou Xue розповів, що фраза open my batthole призводить до відкриття багажника.

Ask your Tesla to "open the butthole" pic.twitter.com/L5XYG4znpj