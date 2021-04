Владельцы Tesla обнаружили, что бортовой компьютер реагирует на команду open butthole и open my batthole, открывая, соответственно порт для подзарядки и дверь багажного отделения.

Об этом удивительном открытии рассказал один из пользователей Tesla Тesla_master на своей странице в Twitter. Естественно, что владельцы поспешили проверить это в своих собственных авто.

Например, пользователь, Jeremy Judkins также показал на видео, что машина действительно реагирует на непристойное слово butthole, а YouYou Xue рассказал, что фраза open my batthole приводит к открытию багажника.

Ask your Tesla to "open the butthole" pic.twitter.com/L5XYG4znpj