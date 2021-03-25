У мережі показали, як насправді виглядає Hyundai Staria в реальному житті

На YouTube-каналі carreport 카리포트tv виклали відео, в якому показали екстер'єр та інтер'єр нового мінівена Hyundai Staria в реальному житті. Компанія описувала його дизайн, як "орієнтований на майбутнє, інноваційний зовнішній вигляд, що нагадує космічний корабель".

Зрозуміло, що автовиробники використовують "маркетингу мову", щоб краще розрекламувати свій автомобіль, але в даному випадку опис моделі здається досить точним. Як повідомляє Motor1, Staria буде доступним тільки для внутрішнього ринку, тому судити про його вигляд можна тільки по відео.

Офіційні фотографії насправді не давали зрозуміти, наскільки великий мінівен. Очевидно, що автомобіль на 11 місць буде не малим, і у ролику демонструють його величезні розміри порівняно з тим, що здається попереднім поколінням Hyundai Tucson. На жаль, у відео проблеми з субтитрами, але можна дізнатися багато нового, просто переглянувши кадри.

Офіційна галерея, випущена для моделі, показала покращений рівень комплектації Premium з вишуканою решіткою радіатора, повністю світлодіодними фарами та замовленими 18-дюймовими легкосплавними колесами. У відео Staria, здається, представлена ​​в нижчому класі з дещо дивним двоколірним зовнішнім поєднанням і трохи підтягнутими колесами. Інтер'єр не має шикарної коричневої шкіри дебютного автомобіля, але все одно виглядає красиво і практично.

На жаль, Hyundai ще не опублікував технічні характеристики автомобіля, тому невідомо, що у нього під кузовом. У відеозаписі показується огляд задньої осі, яка, схоже, має багаторівневу підвіску.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у Staria Premium із сімома місцями можна буде натисканням кнопки відкидати сидіння. У моделі на дев’ять місць будуть сидіння другого ряду, які повертаються на 180 градусів.