У Китаї стартував продаж оновленого Haval H6

Один з бестселерів в своєму класі, позашляховик Haval H6, з'явився у салонах офіційних дилерів марки у Китаї. Автомобіль піддався рестайлінгу та модернізації.

Про це повідомляє портал Autohome. У величезному різноманітті кросоверів всіх типів та розмірів продукція компанії Great Wall та її суббренда Haval займає передові позиції. Наприклад, модель Haval H6 за підсумками минулого року посіла 8-е місце у класі, що за китайськими мірками – дуже гідний результат. Але при тому рівні конкуренції, який існує на китайському ринку, розслаблятися не можна ні на секунду. Саме тому компанія із завидною регулярністю модернізує свою продукцію.

Залежно від версії автомобіль отримає різне оформлення решітки радіатора autohome.com.cn

Оновлений Haval H6 отримав цілий ряд серйозних змін. Зокрема, змінені форма та розмір задніх стекол, які стали більшими, на нових дверей багажника з'явився майданчик під номерний знак, задні ліхтарі об'єднали світлодіодною смужкою. Крім того, машина отримала нові бампери, більш широку радіаторну решітку та сучасний дизайн фар головного світла. Також покупцям будуть запропоновані кілька варіантів оформлення передньої панелі з масивними горизонтальними планками або крупноячеистая сіткою. Версія GT відрізняється чорним декором та яскравими контрастними вставками у бамперах та на боковинах кузова.

Версія GT відрізняється контрастними вставками у бамперах та на боковинах кузова autohome.com.cn

У салоні центральне місце займає розгорнутий до водія широкий екран мультимедійної системи діагоналлю 12,3 дюймів. Для управління трансмісією використовується новий важіль, а по сусідству розташувалася кнопка запуску двигуна. Для багатьох комплектацій передбачена 12-дюймова цифрова шкала приладів, а серед нових опцій – адаптивний круїз-контроль з функцією підтримки рядності.

У салоні центральне місце займає розгорнутий до водія широкий екран мультимедійної системи діагоналлю 12,3 дюймів autohome.com.cn

Для моделі пропонуються бензинові турбовані мотори. Початкова версія комплектується 1,5-літровим 150-сильним двигунів. Сходинкою вище розташовується 169-сильний варіант цього ж мотора, а для найвимогливіших покупців адресований 2-літрова "турбочетверка" потужністю 218 к.с. Всі двигуни працюють у парі з 7-ступінчастою роботизованою КП з двома зчепленнями. Привід здійснюється на передню вісь, але незабаром виробник обіцяє першу у історії моделі повнопривідну версію Н6.

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Автомобіль вже доступний для покупців. Вартість стартує з позначки 98900 юань ($15170).

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